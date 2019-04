9. Femfest Würzburg

Schon zum neunten Mal gibt es in Würzburg ein queerfeministisches Festival mit Vorträgen und Workshops sowie Zeit und Raum für Austausch und Vernetzung. Das FEMFEST möchte für Geschlechterrollen sensibilisieren und heteronormative Denkstrukturen sichtbar machen. Zum anderen widmet sich das FEMFEST der Ungleichheit von Machtverhältnissen. Diesmal haben wir folgendes im Programm:

- Dr. Maya Götz: Von Lillifee zu Topmodel und Instafame - Rollenstereotype in den Medien und ihre Bedeutung für die Identitätsentwicklung von Mädchen

- Live Radio on Stage: Frauengesundheit - Im Stil der Radioshow "Nackt im Aquarium" (Radio Frei) widmen wir uns dem Thema Frauengesundheit....

- Vortrag zu Frauen im Rechtspopulismus "Triumph der Frauen - the female face of the far right in europe" (tbc./noch nicht bestätigt)

- Siebdruck-Workshop

des Siebdruckkollektivs "OhRakel" aus Mainz & Wiesbaden

- Tanzworkshop mit Sophie Schmitt

- Vegane Vokü