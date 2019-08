9. Feuerseefest

× Erweitern Feuerseefest

Unser Stadtteil, Stuttgart West, ist eines der beliebtesten Viertel in Stuttgart. Urban, kreativ, pulsierend. Mittendrin - der Feuersee. Einer der schönsten und markantesten Orte in Stuttgart. Zum neunten Mal veranstaltet der Rosenau Kultur e.V. in diesem Jahr hier das Feuerseefest, das große Fest vom Westen für den Westen.

Rund um den See präsentieren sich Initiativen aus dem Stadtteil, werden kulinarische Genüsse geboten und bieten unterschiedliche Händler modernes Design, frische Kunst und junge Mode auf dem Feuerseemarkt.

Am Wochenende gibt es tagsüber ein liebvolles Kinderprogramm auf der Open-Air Bühne direkt bei der Johanneskirche – bevor abends hier von Donnerstag bis Samstag mit regionalen Bands am Seeufer gefeiert wird. In dieser wunderbaren Atmosphäre lassen sich die guten nachbarschaftlichen Beziehungen pflegen und weiter ausbauen. Vor allem auch, wenn es am Sonntag Abend in der Johanneskirche beim gemeinsamen Singen zum Abschluss heißt: Aus voller Kehle für die Seele.

Fotos und weitere Informationen zum Bühnenprogramm, kulinarischen Angeboten und Aktivitäten finden Sie unter www.feuerseefest.de

Mit freundlicher Unterstützung vom Bezirksbeirat West und der Bürgerstiftung Stuttgart.