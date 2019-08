9. Infobörse für Frauen

Die Infobörse für Frauen findet am 11. Oktober 2019 zum 9. Mal statt. Diese Infobörse richtet sich speziell an Frauen.

Sie bietet umfassende Informationen und vielfältige Beratungsangebote, wenn Sie sich gerade in einer beruflichen Neuorientierung befinden Sie überlegen, wie Sie Ihren Wiedereinstieg in den Beruf gestalten können Sie eine Führungsposition übernehmen wollen Sie in einem dynamischen Arbeitsumfeld tätig sind und sich überlegen, wie Sie sich gut auf berufliche Veränderungen vorbereiten können Sie Familie, Pflege und Beruf vereinbaren und neue Fragen aufgetaucht sind Sie sich Sorgen machen über die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes Sie sich über (finanzielle) Förderungs- und Unterstützungsmöglichkeiten informieren wollen Wir, die Veranstalterinnen haben für Sie Vorträge und Angebote vorbereitet, die Sie bei den Themen Frauen – Leben – Zukunft unterstützen. Die Ausstellenden bieten Ihnen ein breites Spektrum mit Anregungen, Ideen und konkreten Unterstützungsangeboten an. Bei uns bekommen Sie einen Überblick über die Angebote, können erste Kontakte knüpfen und die Personen hinter den Angeboten kennen lernen – ganz persönlich und analog. Wir freuen uns auf Sie! Kathrin Falke, Daniela König, Karin Lindenberger und Judith Raupp