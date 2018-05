9. Leonberger Citylau

Am 30.06.2018 ist es wieder so weit, der letzte Samstag im Juni steht an und somit auch der 9. Citylauf. Seit 2010 immer zum gleichen Termin.

Die Veranstaltung beginnt um 17:20 Uhr mit den Kinderläufen, gefolgt von den Schülerläufen, die ab 18:00 Uhr gestartet werden. Nach der Siegerehrung für Kinder- und Schülermannschaften und für die Altersklassensieger der Schüler werden ab 20:20 Uhr die Läuferinnen und Läufer für den 5- und 10-km-Lauf an den Start gebeten.

Die Strecke ist unverändert. Sie verläuft zwischen der Altstadt Leonbergs und dem malerischen Ortskern von Eltingen und führt dabei zwei Mal über den Neuköllner Platz.

Mit der Siegerehrung ab ca. 22.00 Uhr wird der 9. Citylauf beendet.

Markenzeichen des Citylaufs sind u.a. die vielen Fanplätze entlang der 5- und 10-km-Strecke, an denen überwiegend Live-Musik geboten wird, sowie die unterhaltsame und launige Moderation auf dem zentralen Veranstaltungsgelände auf dem Festplatz in der Steinstraße.