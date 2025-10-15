9. Live-Nacht Backnang

Wenn in der Backnanger Innenstadt bis in die frühen Morgenstunden getanzt wird, ist wieder Live-Nacht. Am Samstag, den 8. November, steht die Murr-Metropole erneut ganz im Zeichen der Musik.

Unter dem Motto »Eine Stadt – Eine Nacht – überall Live-Musik« erwartet die Besucher in zehn Lokalen ein vielfältiges Programm mit erstklassigen Bands und Musikern – und natürlich jede Menge Partyspaß.

zehn Lokale in Backnang, Tickets: VVK 12 €, Abendkasse 15 €., www.live-nacht.de