9. Live-Nacht Waiblingen

× Erweitern Live-Nacht Waiblingen

Die Live-Nacht in Waiblingen ging am Samstag, den 20. Oktober in die achte Runde. Freuen konnten sich die Nachtschwärmer auf hochkarätige Bands, die in den Locations bis weit nach Mitternacht für echte Partystimmung sorgten. Rappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung: zum achten Mal brachten die Live-Nächte die Stauferstadt an den Siedepunkt.

Mit dem bewährten Erfolgsrezept geht es nun weiter. Am 30. März 2019 heißt es wieder: Eine Stadt - eine Nacht - überall Live-Musik.

Die Bands und Locations werden zeitnah bekannt gegeben.