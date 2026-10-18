9. Modellbahnbörse Marktbergel

Am Sonntag, den 22. November 2026, heißt es in Marktbergel wieder: Auf zur Modellbahnbörse!

Die Modellbahnfreunde Frankenhöhe e.V. laden von 10:00 bis 16:00 Uhr zur 9. Modellbahnbörse ins Schützenhaus Marktbergel ein.

Auf die Besucher wartet ein vielfältiges Angebot rund um die kleine Eisenbahn: Modelleisenbahnen, Modellautos, Zubehör und 3D-Druck in verschiedenen Spurweiten. Egal ob eingefleischter Sammler, begeisterter Modellbahner, Einsteiger oder einfach neugierig – hier gibt es viel zu entdecken, zu stöbern und vielleicht auch das eine oder andere lang gesuchte Stück zu finden.

Suchen, finden, tauschen und kaufen – das ist das Motto der Börse!

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Bei Kaffee, Getränken, Kuchen und kleinen Speisen lässt es sich gemütlich fachsimpeln und eine Pause vom Börsenrundgang einlegen.

Sonntag, 22. November 2026

10:00 – 16:00 Uhr

Schützenhaus Marktbergel

Am Niederhof, 91613 Marktbergel

Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Die Modellbahnfreunde Frankenhöhe freuen sich auf zahlreiche Besucher und einen schönen Tag ganz im Zeichen der Modelleisenbahn!

Bitte beachten: Es handelt sich um eine Börse für Modellbahnartikel – Keine Ausstellung