Wach bleiben!

Nach zwei Verschiebungen kann die 9. Rottenburger Kulturnacht endlich stattfinden – erneut ein kleines feines Festival der Vielfalt an verschiedenen Veranstaltungsorten.

Und ihre große Zahl trotz aller Widrigkeiten macht ein wenig stolz auf unsere Stadt.

Auch und gerade in epidemischen Zeiten sucht der Mensch – ja was eigentlich? Zerstreuung und Unterhaltung? Das Miteinander und die Gemeinschaft anderer? Etwas kulturell Bedeutsames? Wahrscheinlich von allem etwas, in einer gesunden Mischung. Es gibt viele Schubladen in dieser Kulturnacht, und alle enthalten, bei aller Verschiedenheit, doch eines: Unser „Eigenes“.

"Tonight", sagt der Engländer und meint damit eigentlich: Heute Abend. Dieser fließende zeitliche Übergang vom späten Abend in die Frühe ist etwas, das auch uns entgegenkommt. Die Nachtzeit hat ihren eigenen Charme, und ihn aufleben zu lassen ist Sinn und Ziel der Kulturnacht.

Und so laden wir Sie ein, diese Stadt von einer neuen Seite kennenzulernen – mit Ecken und Plätzen und Aufführungen, die im Dunkel der Nacht auf Sie warten.

Mit freundlicher Unterstützung der Kreissparkasse Tübingen, des Schwäbischen Tagblatts und der Stadtwerke Rottenburg