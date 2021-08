9. Street Food Festival Heilbronn

Mehr als 100 verschiedene Speisen aus 16 Ländern und vier Kontinenten: Das 9. Heilbronner Street Food Festival vom 27. bis 29. August bietet auch in diesem Jahr wieder eine spektakuläre Auswahl. Neben den Gerichten aus aller Welt erwartet alle Besucher im Wertwiesenpark chillige Musik von DJ Richie de Bell sowie ein großes Kinderland. Trotz diverser Corona-Lockerungen sind einige Hygieneregeln wie Abstand halten und Datennachverfolgung einzuhalten. Der Eintritt beträgt drei Euro.

Geöffnet hat das Festival am Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Samstag von 12 Uhr bis 23 Uhr und am Sonntag von 12 Uhr bis 20 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es rund um den Wertwiesenpark am Freibad Neckarhalde, auf der Theresienwiese und der Badstraße.