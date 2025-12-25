MELODIES - Ralf Beitner with Amy Lungu & Friends

Ganz in der Tradition der englischsprachigen Songwriter steht die Musik von Ralf Beitner, der eingängige Lieder singt, die den Zuhörern nicht mehr so schnell aus dem Kopf gehen.

Gemeinsam mit der Violinistin Amy Lungu präsentiert er seine Songs als Duette von Gesang und Geige, die von einer herausragenden Band begleitet werden. Die Musik ruft beim Zuhören Bilder hervor, vor denen sich die Geschichten der Songs abspielen. So ist der Song „Kamouraska“ musikalisch wie ein Landschaftsgemälde vom Ufer des kanadischen Sankt-Lorenz-Stroms und führt uns „Let Me Be The One“ in eine atmosphärische Stimmung am Meer. Der Abend bietet eine abwechslungsreiche Abfolge von neuen großartigen Songs, die den meisten im Publikum noch unbekannt sein werden. Ralf Beitner ist beim Deutschen Rock- und Poppreis in der Kategorie Singer/Songwriter ausgezeichnet worden.

Ralf Beitner – Gitarre & Gesang

Amy Lungu – Violine

Ruth Sabadino – Saxophon

Steffen Hollenwegner – Bass

Christoph Weinhart – Klavier

Christoph Sabadino – Schlagzeug