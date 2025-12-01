9. Wintervarieté Balingen - Dinnershow

Dinnershow mit internationalen Spitzenkünstlern, präsentiert von Marc & Alex.

In diesem Jahr hat das Publikum der Stadthalle Balingen am zweiten Dezemberwochenende jeweils um 19.30 Uhr wieder die Wahl: Entweder genießt es das 9. Wintervarieté in Form einer exklusiven Dinnershow mit einem festlichen 3-Gänge-Menü am Freitagabend, den 12. Dezember oder als Galaveranstaltung in Reihenbestuhlung am Samstag, den 13. Dezember.

Egal für welche Variante die Entscheidung fallen sollte, die Illusionisten Marc & Alex haben zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne wieder ein außergewöhnliches Programm zusammengestellt. In der abendfüllenden Show geben sich Spitzenkünstler und Spitzenkünstlerinnen einmal mehr die Klinke in die Hand. Zu erleben sind Tempojonglage vom Feinsten, Artisten die Höchstleistungen zeigen, ein Magier, der mit Flugzeugen spielt, ein ungewöhnlicher Puppenspieler und natürlich gibt es wieder viel zu lachen.