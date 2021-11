90´s CHRISTMAS Party im Perkins Park

In diesem Dezember feiern wir die 90er Party eine Woche früher als gewöhnlich. Dieses Weihnachten gibt es also zweimal Bescherung.

Einmal Zuhause mit der Familie und danach bei uns im Perkins Park. Feiert mit uns zu den besten Hits der 90er Jahre. Stimmt euch mit uns auf die Weihnachtsfeiertage ein.

Diese Party ist das Party-Highlight einer ganzen Generation!

Resident-DJ Choice spielt auf dem Mainfloor 90er-Hits wie Rhythm is a Dancer, Bacardi Feeling, Ice Ice Baby, What is Love, Mr. Vain, It´s my Life und Mambo No.5. und vieles vieles mehr!

Die Party des Jahres vor der Stillen Zeit!

Freut euch auf einen unvergesslichen Abend im Perkins Park, mit einem großen Dancefloor, Garderobe, einen großen Außenbereich, mehreren Bars und noch vieles mehr.