90 Jahre Barmer Theologische Erklärung

Vor jetzt 90 Jahren, am 31. Mai 1934, nahm die erste Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche, die sich in Wuppertal-Barmen versammelt hatte, eine „Theologische Erklärung zur gegenwärtigen Lage der Deutschen Evangelischen Kirche“ an – kurz: die „Barmer Theologische Erklärung“.

Im zweiten Jahr der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland erreichte damit der in der evangelischen Kirche aufgebrochene kirchenpolitische Konflikt, ob (im Sinne eines Mitgehens mit der Zeit) auch in der Leitung der Kirche das NS-Führerprinzip eingeführt werden und die Kirche „gleichgeschaltet“ werden solle, einen Höhepunkt – es erfolgte eine theologisch schlüssig begründete ausdrückliche Ablehnung, die für die Ausrichtung des kirchlichen Dienstes bleibende Bedeutung hat.

Die spannenden Hintergründe der Entstehung der „Barmer Theologischen Erklärung“ und deren Bedeutung für den „Kirchenkampf“ in den Jahren der nationalsozialistischen Diktatur und darüber hinaus bis zur Gegenwart werden skizziert.

Prof. Dr. Jürgen Kampmann ist Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenordnung und Neuere Kirchengeschichte an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen.