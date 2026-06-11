Es gibt Tracks, bei denen die ersten Takte reichen, um Erinnerungen an frühere Clubnächte zurückzubringen. Nicht unbedingt an einen bestimmten Ort oder ein bestimmtes Jahr, sondern an eine Zeit, in der elektronische Musik für viele Menschen noch etwas Neues war. Am Freitag, 6. November, widmet sich 90 CCB – Techno Classic Club Beats im Climax Institutes genau dieser Verbindung zwischen Musik, Erinnerung und Clubkultur.Die Geschichte von Techno und Underground-Clubmusik ist eng mit den Tanzflächen verbunden, auf denen sich neue musikalische Ideen verbreiteten. In den 90er-Jahren entwickelten sich unterschiedliche Strömungen, die bis heute nachwirken. Von geradlinigem Techno über Acid-Einflüsse bis zu den eigenständigen Sounds der damaligen Underground-Szene entstand eine Musikkultur, die sich bewusst von kommerziellen Erwartungen abgrenzte. Viele dieser Produktionen funktionieren auch Jahrzehnte später noch, weil sie für den Club gemacht wurden und nicht für kurzfristige Trends.

Heute an den Decks:

Sascha G.

Marco Dark

Marc Jerome

Kevin Kee

Vier DJs stehen an diesem Freitag hinter den Decks. Der musikalische Rahmen reicht von Techno Classics bis zu Underground Club Beats. Dabei geht es nicht allein um bekannte Stücke, sondern auch um die musikalischen Zusammenhänge einer Zeit, in der Plattenläden, Clubs und persönliche Netzwerke eine wichtige Rolle für die Verbreitung elektronischer Musik spielten.

Wer diese Zeit selbst erlebt hat, verbindet mit vielen Tracks eigene Geschichten. Für andere eröffnet sich ein Zugang zu einer Clubkultur, deren Einfluss bis heute in aktuellen Produktionen zu hören ist. Auf der Tanzfläche spielt dieser Unterschied irgendwann keine große Rolle mehr. Entscheidend bleibt, ob die Musik funktioniert und Menschen miteinander in Bewegung bringt.

Das Climax gehört seit vielen Jahren zur elektronischen Clublandschaft Stuttgarts. Zwischen wechselnden musikalischen Strömungen, vertrauten Gesichtern und neuen Gästen bleibt der Club ein Ort, an dem unterschiedliche Generationen zusammenkommen. 90 CCB greift mit seinem Fokus auf Classics und Underground einen Teil jener Geschichte auf, aus der die heutige elektronische Clubkultur entstanden ist.

Climax als Raum für Awareness

Clubkultur lebt davon, dass unterschiedliche Menschen einen gemeinsamen Raum teilen können. Dabei gehören Respekt, persönliche Freiheit und gegenseitige Rücksichtnahme genauso zur Nacht wie die Musik. Jeder soll sich auf der Tanzfläche und im gesamten Club wohlfühlen können.

Im Climax werden Diskriminierung, Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit und übergriffiges Verhalten nicht toleriert. Unser Team ist aufmerksam und ansprechbar, wenn Unterstützung benötigt wird. Ein respektvoller Umgang miteinander ist die Grundlage einer offenen Clubkultur.