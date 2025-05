90 Jahre Elvis – Happy Birthday! - Live-Show on Stage! präsentiert von Marco Spreider & Lea Hieronymus

Bis heute ist die Faszination und der Zauber um Elvis, King of Rock’n’Roll, ungebrochen. Sein „Love me tender“-Timbre, der schmachtende „Always on my mind“-Blick, sein legendärer Hüftschwung und wohl auch das große „Are you lonesome tonight“ -Feeling, das immer mitschwang, lebt in den Herzen seiner Fans bis heute weiter.

Die Live-Show 90 Jahre Elvis – Happy Birthday! entführt das Publikum mitten hinein „In the Ghetto“, in die mitreißende Welt des „Teddy Bear” of Rock’n’Roll. Und in die schillernde Lebensgeschichte dieses einzigartigen Sängers, Schauspielers und größten Entertainers aller Zeiten.

Der Münchner Sänger Marco Spreider führt mit der Musicaldarstellerin Lea Hieronymus durch einen lebendigen Abend voller Elvis-Songperlen, lustigen Anekdoten und Geschichten aus seinem Leben, die das Publikum so noch nie gehört hat. Mit viel Respekt vor dem großen Erbe dieses Weltstars, aber auch mit großer Stimme singt Marco Spreider „Can´t help falling in love” oder “My way” und klingt dabei sehr authentisch ohne Elvis kopieren zu wollen. Ob selbst am Klavier oder als Moderator im Talk mit Lea, zusammen geben sie die perfekten Entertainer: mal frech die Hüfte schwingend, mal über Anekdoten plaudernd oder witzelnd, mal im zweistimmigen Duett. Leas sympathisch-frische Jugendlichkeit und fröhliche Schlagfertigkeit shiftet die „90 Jahre Elvis Geburtstagsshow!“ ins 2.0-Level.

Ein stimmgewaltiger und mitreißender Abend voller Gefühl, berührender Songs und erheiternden Geschichten. Ein Live-Erlebnis, das das Publikum bewegt und beschwingt in die Nacht entlässt. Und was für eine würdevolle Hommage zum 90. Geburtstag des „King of Rock’n’Roll“.

Der Münchner Sänger Marco Spreider hatte sein erstes Elvis-Erlebnis schon im zarten Alter von sieben Jahren, als er auf einem Geburtstag spontan „Can’t fall in in Love“ vortrug und alle begeisterte. Die Songs von Elvis hatte er zuhause aufgeschnappt und schon in Kindertagen wurde er im Kirchenchor von seinem Chorleiter entdeckt. 1991 folgte eine Sologesang- Ausbildung am Richard Strauss Konservatorium und an der Hochschule für Musik in München. Nach Engagements u.a. an der Oper in Göttingen und einer Begegnung mit Thomas Quasthoff studierte Claasen weitere sieben Jahre in Hannover bei Charlotte Lehmann und Ernst Huber von Contwig.

Als freischaffender Sänger tourte er in zahlreichen Opern und Operetten auch über große Bühne und als Solist der Weihnachtstournee des Ensembles „Blechschaden“ der Münchner Philharmoniker. Zu Claasens Repertoire gehören Kirchengesang, Oratorien, Gospel oder Liederabende wie Schuberts Winterreise und Schumanns Dichterliebe. Im Oktober 2009 erschien sein Debüt-Album mit dem Titel Der große Traum bei Warner.

Lea Hieronymus, Tochter des Mainzer Comedians Sven Hieronymus, dem „Rocker vom Hocker“, setzt die Bühnenlaufbahn ihrer Familie fort. Ihre Gesangsausbildung startete sie bereits im Alter von 14 Jahren. Es folgte eine Ausbildung als Musicaldarstellerin und Engagements u.a. in den Musicals „Schinderhannes“ (Jule) und „Gutenberg“ (Ennelin) sowie zahlreiche Auftritte in verschiedenen TV-Live-Formaten (u.a. im HR „Hessen lacht zur Fassenacht“, im WDR „Nightwash“ und „Quatsch Comedy Club“, im SWR „Comedy vom Rhein“

(Lars Reichow-Show), „Stuttgarter Comedyclash“ und „Stuttgarter Besen 2021“).

Mit ihrer eigenen Band tourt sie seit vielen Jahren durch die Lande, schreibt Musik u.a. für die Mainzer Fastnacht und steht seit 2019 im Boulevard-Theater in Deidesheim als Schauspielerin auf der Bühne.