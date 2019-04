90'S 2000's Party /Live Fun Factory Mola Adebisi Dante Thomas

Die 90er! Als Super Mario auf unserem Nintendo 64 lief, Mama mit dem Staubsauger tanzte, wenn im Radio "Sing Halleluja" von Dr. Alban lief. Als wir unsere Tamagotchis stündlich füttern mussten und währenddessen Pamela Anderson in Baywatch und der Prinz von Bel Air über die Flimmerkiste liefen.

Als wir die neusten BRAVO HITS von Whigfield, Snap, Rednex & Haddaway in voller Lautstärke unseren Nachbarn präsentierten. Boybands wie Take That und die Backstreet Boys die Mädchenherzen höher haben schlagen lassen.Von den BRAVO Postern blickte David Hasselhoff, Madonna oder Michael Jackson auf uns herab. In Berlin feierte man zu Techno, der HipHop feierte Stars wie 2Pac, Dr. Dre, Blackstreet, LL Cool J. und in Stuttgart wurden die Fantastischen Vier zu nationalen Helden des deutschsprachigen Raps.

Was die 90er überdauert hat ist die Musik und deren Künstler. Es ist nun endlich wieder an der Zeit dieses Lebensgefühl aufleben zu lassen und dies auch zu feiern!

Am Samstag den 04. Mai 2019 feiern wir mit Euch GRÖSSTE 90ER & 2000ER LIVE PARADE - eine einzigartige, unglaubliche Party-Zeitreise zurück in diese verdammt geile Zeit.

LIVE ON STAGE:

FUN FACTORY ( Doh Wah Diddy, Celebration )

Dante Thomas ( No. 1 Hit: Miss California )

Mola Adebisi ( VIVA )

90ER vs. 2000ER

UND VIELEM MEHR