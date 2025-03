90er Jubiläums-Party mit NEON in 2025 bei Swingin WiWa

Willkommen in den 90ern!

Die 6-köpfige Partyband aus dem Raum Heidelberg bringt das Jahrzehnt der Hits zurück auf die Bühne. Mit ihrer energiegeladenen Performance und ihrem umfangreichen Repertoire an 90er Partyhits sorgen sie für unvergessliche Nächte voller Nostalgie und guter Laune. Die Bandmitglieder, allesamt erfahrene Musiker, haben es sich zur Aufgabe gemacht, die größten Hits der 90er Jahre in ihrer authentischen Form zu präsentieren. Von den Spice Girls über Backstreet Boys bis hin zu den legendären Eurodance-Hymnen – sie beherrschen das gesamte Spektrum der 90er Musik und bringen das Publikum zum Tanzen und Mitsingen. Mit ihrer mitreißenden Bühnenpräsenz und ihrer Liebe zur Musik schaffen sie es, die Zuschauer in eine Zeitreise zurück in die Ära der Boybands, Girl Power und Neonfarben zu entführen. Egal ob auf Firmenevents, Hochzeiten oder Stadtfesten – die 90er Partyband aus Heidelberg sorgt für eine unvergessliche Partyatmosphäre und lässt die Herzen der 90er-Fans höherschlagen.