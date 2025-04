Die 90er live! Bei Live im Schloss 2025

Der erste Künstler steht bereits fest: Haddaway!

Sein Eurodance-Knaller “What is love?” verkaufte mehr als 2,6 Millionen Tonträger und hielt sich weltweit unglaubliche 52 Wochen in den Top 10! Titel wie “Life”, “Rock My Heart”, “Fly Away” oder “I miss You” sicherten Haddaway eine Dauerpräsenz in den Charts der 90er.

Viele weitere Top-Künstler der 90er folgen noch!

Wer diesen grandiosen Throwback to the 90s nicht verpassen will, der sollte sich schnell Tickets sichern!

Die 90er Live! Was erwartet die Besucher?

Es war das Jahrzehnt, das die leicht unterkühlten Sounds der 80er mit poppig-frechen Beats und gut gelaunten Melodien ablöste, zu denen man neuerdings in Großraumdiscos und auf Megapartys feierte: Die 90er!

2025, gut 30 Jahre später, öffnet das ehrwürdige Residenzschloss seine Tore und lädt zur ultimativen Zeitreise ein! Zu erleben sind an nur einem Tag und Abend gleich eine ganze Riege an Live-Konzerten mit zahlreichen Künstlern und Bands, die zu den Besten Acts der 90er zählen. Viele ihrer Hitgiganten haben sich bis heute in den Radio-Playlists gehalten.

Nun übertragen „Die 90er Live!“ die damals so beliebten „Compilations“, der Zusammen-stellung der besten Hits, in ein Konzert Format und bringen an einem Abend gleich eine ganze Aneinanderreihung an Live-Konzerten, der damals angesagtesten Künstler, nach Bad Mergentheim. Diese spielen jeweils ihre größten Hits – somit verspricht dieser Konzertabend eine 100%ige Hitgarantie!

Bunt darf es werden, ganz im Sinne der 90er!

Denn auch die Besucher sind dazu aufgerufen stilecht in grellen Farben, knappen Buffy-Outfits, Cargohosen und Baggypants mitzufeiern!