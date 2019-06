90er meets puls-Party!

YEAH! Zwei legendäre Partys treffen aufeinander! Die seit über 9 Jahren erfolgreiche "90er Party" und die legendäre "puls-Party", der gleichnamigen vier Stuttgarter Premium-Fitnessclubs.

Die puls fit & wellnessclubs werden euch heute mit einer Fotowand empfangen, außerdem erwarten wir viele puls-Mitglieder bei unserer Party.

Wir haben für euch einen riesigen Außenbereich, hier könnt ihr euch bei Cocktails und Leckereien vom Grill super entspannen.DJ Choice spielt für euch 90s Hits wie: "Rhythm is a Dancer", "What is Love", "Hyper, Hyper" und viele mehr.

Auf dem 2. Floor erwartet euch DJ Tomazz mit Hip-Hop, House, Mixed Music.

SPECIALS:

🔥 Gratis Welcome Drink für die ersten 300 Gäste

🔥 90er Kultgetränk Wodka-Lemon für je nur 4 € die ganze Nacht!

🔥 Puls-Fotowand

🔥 großer Außenbereich

🔥 Big Party auf 2 Floors

🔥 90s Sweets im Club verteiltIn allen puls-Fitnessclubs gibt es Eintrittskarten für einen schnellen und vergünstigten Einlass. Diese Aktion gilt nur für puls-Mitglieder.DIE verrückteste Party der Stadt! Lasst euch von der Atmosphäre der 90er verzaubern!

🎧 MAIN FLOOR: DJ CHOICE🎧 SECOND FLOOR: DJ TOMAZZ

www.onetaste.de / www.puls-stuttgart.de / www.perkins-park.de

Tischreservierungen nur unter info@perkins-park.de