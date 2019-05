90er Party – 90s MTV Sommerfest

Heute feiern wir mit dem größten Verein Stuttgarts, dem MTV Stuttgart die legendäre, jährliche Sommer-Fete!

Die 90er-PARTY ist nach fast 11 Jahren das monatliche Party-Highlight

einer ganzen Generation und die Stimmung unübertreffbar. Dj Choice spielt

die Besten 90er-Hits wie “Rhythm is a Dancer”, “Bacardi Feeling”, “Ice Ice Baby”,

“What is Love”, “Mr. Vain”, “It´ms my Life” und “Mambo No. 5″.

Außerdem gibt es das in den 90ern äußerst beliebte Kultgetränk Wodka-Lemon

für nur 4,- € (die ganze Nacht).

Wem es auf der Tanzfläche zu warm wird, der chillt einfach im großen Außenbereich!

Specials:

• Großer Außenbereich zum chillen & relaxen

• Großer Floor – 90er-Hits – DJ Choice

• Wodka Lemon nur 4 € die ganze Nacht

GROSSER CLUB: DJ CHOICE (Die besten Hits der 90er)