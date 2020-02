90er-Party – Flower Power

Immer am letzten Freitag des Monats gibt’s von ONETASTE die 90er - Party im Perkins Park. Diese Party ist das monatliche #Highlight einer ganzen Generation. Macht euch auf einen tollen Abend mit einer großartigen Stimmung und den besten 90er Hits bereit.

Songs wie: “Rhythm is a Dancer”, “Bacardi Feeling”, “Ice Ice Baby”, “What is Love”, “Mr. Vain”, “It´s my Life” dürfen dabei auf gar keinen Fall fehlen.

Heute empfangen euch unser Flower Power Girls mit einem leckeren Welcome Drink & Blumenketten. Gerne dürft ihr heute in farbigen Shirts und Hemden kommen, wir lieben es heute besonders bunt. Denn bei der #FlowerPower Party feiern wir den Start in den Frühling.

SPECIALS:

Flower Power Tänzerinnen

Blumenketten zum Umhängen für die ersten 300 Gäste

Welcome Drink für die ersten 300 Gäste

Vodka-Lemon die ganze Nacht nur 5 €

GROSSER CLUB: DJ CHOICE

KLEINER CLUB: DJ TOMAZZ