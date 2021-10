Macht euch auf einen tollen Abend mit einer großartigen Stimmung und den besten 90er Hits bereit. Songs, wie:

“Rhythm is a Dancer”, “Bacardi Feeling”, “Ice Ice Baby”, “What is Love”, “Mr. Vain”, “It´s my Life” dürfen dabei auf gar keinen Fall fehlen.

Passend zum Motto, wird der Perkins Park in goldener Deko erstrahlen und unserer goldenen Girls freuen sich auf euch.

Vodka Lemon gibt es die ganze Nacht für nur 5€.