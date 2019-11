90er-Party die Party zum Jahresende

Zwischen den Jahren sind ja bekanntlich alle wieder da und alle haben Zeit. Wir rufen auf, zum großen Klassentreffen. Trefft im Perkins Park eure Freunde, alte Studienkollegen, alte Klassenkameraden u.s.w., denn auf der 90er im Perkins Park feiern traditionell alle nochmal bevor es in das neue Jahr geht.

#inviteyourfriends #meetyourfriends #legendärenacht

Diese Party ist das Party-Highlight einer ganzen Generation! Resident- DJ CHOICE spielt auf dem Mainfloor 90er-Hits wie Rhythm is a Dancer, Bacardi Feeling, Ice Ice Baby, What is Love, Mr. Vain, It´s my Life und Mambo No.5. und vieles vieles mehr! Auf dem Second Floor bringt DJ TOMAZZ die besten OLDSCHOOL & HipHop Hits.

SPECIALS:

Welcome-Drink für die ersten 300 Gäste

Welcome-Girls

Neonstäbe im Club

Vodka-Lemon die ganze Nacht nur 4€

Die verrückteste Party der Stadt! Lasst euch von der 90er Atmosphäre verzaubern!

GROSSER CLUB: DJ CHOICE (90’s)

KLEINER CLUB: DJ TOMAZZ (Hip-Hop & Oldschool)