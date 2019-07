× Erweitern Stadt Öhringen 90er Party am Ohrn-Beach

Öhringen feiert dieses Jahr 25-jähriges Bestehen als Große Kreisstadt. Das große Jubiläumsfest wird unter dem Motto „Hohenloher Abend“ am 31. Juli im Rahmen des Sommerfestivals auf der Allmand bereits rauschend gefeiert.

Doch Öhringen feiert weiter und lässt die Korken am Freitag, 16. August ab 18 Uhr am Ohrn-Beach erneut knallen: Bei freiem Eintritt können alle mitfeiern und zu Musik tanzen, wie man es bereits 1994 getan hat. Die 90er, eine Zeit, in der Michael Jackson, Britney Spears, Matthias Reim, Céline Dion oder die Spice Girls die Charts dominierten.

Zu Musik von DJ FOX Michael Fuchs können die Gäste beweisen, ob sie noch immer so feiern können, wie damals. Tanzen und den Öhringer Geburtstag feiern oder einfach nur gemütlich in den Liegestühlen am Ohrn-Beach chillen, den Beats von früher lauschen, die Abendsonne genießen und dabei Cocktails schlürfen.

Für leckere Drinks und Snacks sorgt Lumpp-Gastronomie und auch der Kletterturm wird für alle geöffnet sein, die sich das Spektakel einmal von oben ansehen möchten.

Die Stadt Öhringen freut sich auf ein ausgelassenes Fest am Ohrn-Beach mit vielen Gästen.

Aktuelle Infos finden Sie unter https://www.oehringen.de/freizeit/veranstaltungskalender.html oder auf Facebook.