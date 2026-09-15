90er Party XXL

Eine Nacht, ein Jahrzehnt und garantiert jede Menge Songs, die ihr schon nach den ersten Sekunden mitsingen könnt. Wir drehen die Zeit zurück und holen die 90er zurück auf den Dancefloor!

Von Backstreet Boys, Rednex und Oli P. über Blümchen und Scooter bis Depeche Mode: Die DJs der 90er Party liefern euch die größten Hits der 80er und 90er – zum Tanzen, Mitsingen und Erinnern.

Dazu gibt’s NEON-Shots, Longdrinks und echtes 90er-Feeling bis tief in die Nacht!

Und weil ein bisschen Nostalgie noch besser wird, wenn man sie richtig zelebriert: Wer im 80er- oder 90er-Outfit kommt, bekommt am Einlass ein Freibier!

Also holt die Baggy Jeans, Neonfarben und Plateauschuhe aus dem Schrank, schnappt euch eure Freunde und macht euch bereit für eine Nacht voller Throwbacks. 90er Party in der EWS Arena – wir sehen uns auf dem Dancefloor!