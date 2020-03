Waldhaus rockt

waldhaus Waldhaus Ludwigsburg

Am 2. Freitag im Monat wird bei uns zu Linkin Park, System of a Down, Callejon, Rammstein oder auch mal Parkway Drive und Co. gerockt.

Auch in Sachen Gojira, Jinjer, Lamb of God oder Pantera lassen wir nichts aus. Marilyn Manson und Rob Zombie wird es sicher auch geben!

2 Bars und das Cafe im OG sorgen gleich für ein rockiges Ambiente zum Treffen und Quatschen mit Gleichgesinnten.

Die große Diskokugel über der Tänzfläche gibt den Chic und im Sommer bietet das Waldhaus einen der schönsten Biergärten der Stadt.

Veranstaltet wird das Ganze von aktuellen und ehemaligen Rockfabrik, LKA und Universum DJs! Timo und Phil.

"We keep the Spirit alive!"