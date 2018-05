90er Party

Immer am letzten Freitag des Monats gibt’s von ONETASTE die 90er-Partyim Perkins Park. Diese Party ist seit über 10 Jahren das monatliche Highlighteiner ganzen Generation. Das Original aus Stuttgart für Stuttgart. Immer amHöhepunkt und immer stimmungsgeladen.

Macht euch auf einen tollen Abend mit einer großartigen Stimmung und denbesten 90erHits bereit. Songs, wie: “Rhythm is a Dancer”, “Bacardi Feeling”,“Ice Ice Baby”, “What is Love”, “Mr. Vain”, “It´s my Life” dürfen dabei auf garkeinen Fall fehlen.

Specials Großer Außenbereich zum chillen & relaxen Cocktails & Grill Wodka Lemon nur 4 € die ganze Nacht! Welcome Drink für die ersten 300 Gäste.

MAINFLOOR: DJ LUKSECOND FLOOR: DJ TOMAZZ