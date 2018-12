90er Party

Die 90er waren ein ereignisreiches Jahrzehnt, in dem sich einiges entwickelt hat und revolutionäre Stile geprägt wurden. DJ Uli vereinigt das Beste dieser Musikrichtungen an einem Abend. Da er tatsächlich auch schon in den 90ern im Waldhaus aufgelegt hat, gibt es wohl niemanden, der dies authentischer rüber bringen könnte. - Grunge als Antwort auf nichtssagende Poser, Heavy und totgelaufene Rockmusik - Brit-Pop als Erinnerung an das "Swinging London" der 60er

- Alternative und Independent als Abkehr vom vorgeschriebenen Kommerz

- HipHop und GangstaRap als Schilderung schwarzer Realität

- Deutsch-HipHop als Reaktion

- Ragga als sich weiterentwickelnder Reggae

- Frauen-Rock als durchgeführte Emanzipation und Gleichstellung

- Euro-Dance als Ultimative Disco Fun Mukke mit ordentlich Rumms

- Trance,Techno, Loveparade als Mega Hype gemeinschaftlichen Wegtanzens