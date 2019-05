90er Party

Wir bringen die 90er zurück, um mit Euch gemeinsam dieses großartige Jahrzehnt zu feiern!Pacman, Gameboys, Mr. Vain und Britney Spears. Super Mario und das Barbie Girl – wer hat da nicht sofort „Flugzeuge im Bauch“ und fragt „What is love“ ?„I saw the sign“ zieht Dich auf die Tanzfläche, denn „Rythm is a dancer“!Dein Tamagotchi will gefüttert werden – also nichts wie an die Bar und einen Vodka Lemon nachbestellt!.Kurz geflirtet wie in der BRAVO Foto-Lovestory und schon stellt sich die Frage: „How deep is your love“ bzw. „What is love“ und wird umgehend mit„Quit playin games with my heart“ beantwortet.Wenn jetzt also nicht gleich Alf, die kleinen Fussballstars oder die Backstreet Boys um die Ecke biegen, erzählen uns Oasis von ihrer „Wonderwall“, die Spice Girls träumen vom „Wannabe“ und Nirvana fragen Dich „Where did you sleep last night“.DJ Bobo, Snap!, Culture Beat, Michael Jackson, die Toten Hosen, Rednex, N´Sync, die Bloodhound Gang, Pearl Jam, Tupac, Coolio, Nana, Papa Bear und alle anderen halten Euch wach wie Faithless , ganz nach dem Motto INSOMNIA !Für jeden Geschmack haben wir die richtigen Künstler parat, die dieses unglaubliche Jahrzehnt mit ihren Stilen geprägt haben wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten!Steig ein in die Creme 21-Zeitmaschine – und lass uns zurückfliegen „deep into the 90´s“ !