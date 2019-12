waldhaus Waldhaus Ludwigsburg

Erste Ausgabe der "Wave Classixx" in neuer Location.

Als Nachfolgeclub unserer erfolgreichen "Wave Classixx" freuen wir uns, Euch die neunte Ausgabe unweit der bisherigen Location, der Rockfabrik Ludwigsburg, präsentieren zu dürfen.

Postpunk * 80ies * Gothic * Wave * Classics

im Waldhaus Ludwigsburg

Die Legenden der goldenen Wave-Ära (Depeche Mode, The Cure, The Sisters of Mercy, David Bowie, Fields of the Nephilim, Bauhaus etc.) treffen auf ihre Nachfolger der Neuzeit (She past away, Lebanon Hanover, Holygram, Light Asylum etc.)

Jeden ersten Freitag im Monat.

She past away +++ The Sisters of Mercy +++ Depeche Mode +++ Holygram +++ Anne Clark +++ Bauhaus +++ The Cure +++ Lebanon Hanover +++ David Bowie +++ Front 242 +++ Joy Division +++ Ideal +++ Light Asylum +++ D.A.F. +++ Tempers +++ Fields of the Nephilim +++ OMD +++ Siouxsie & The Banshees +++ Nitzer Ebb +++ Agent Side Grinder +++ Killing Joke +++ Tears for Fears +++ The Smiths +++ Kirlian Camera +++ New Model Army +++ Ash Code +++ Kraftwerk +++ Alien Sex Fiend +++ Einstürzende Neubauten +++ Velvet Condome +++ Fad Gadget +++ Ultravox +++ PIL +++ Nick Cave +++ Fehlfarben +++ Dead can Dance +++ Indochine +++ New Order +++ Second Still +++ Rome +++ Soft Cell +++ Silke Bischoff +++ Billy Idol +++ Deine Lakaien +++ Boytronic +++ Nina Hagen +++ Whispering Sons +++ Gary Numan +++ Talk Talk +++ Hante +++ Alphaville +++ Phillip Boa +++ The Mission +++ The Damned +++ Pink Turns Blue +++ usw.