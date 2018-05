90er vs 00er

DJ Uli mixed 90er & 00er: Er haut den Gästen die geilsten Songs der beiden Dekaden um die Ohren. Das riecht ganz gewaltig nach PARTYALARM!

Die 90er waren ein ereignisreiches Jahrzehnt, in dem sich einiges entwickelt hat und revolutionäre Stile geprägt wurden. DJ Uli vereinigt das Beste dieser Musikrichtungen an einem Abend. Da er tatsächlich auch schon in den 90ern im Waldhaus aufgelegt hat, gibt es wohl niemanden, der dies authentischer rüber bringen könnte.