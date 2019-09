90s meets Assischlager Bad Taste vs. Halloween

Wir feiern die erste Bad Taste vs. Halloween Party in Stuttgart. Wie gewohnt darf sich jeder nach Lust und Laune verkleiden, ob als gruseliges Monster, Graf Dracula, pinke Leggins mit einem Tiger-Oberteil, oder einfach als Lauch, bei uns ist jeder Willkommen.

Wir bringen Farbe ins sonst eher düstere Halloween!

Musikalisch bieten wir wieder Vergnügen für Jedermann auf zwei Floors. Der große Floor wird mit allerbesten Songs der 90er bespielt – von den Backstreet Boys über Scooter bis hin zu „Killing Me Softly“ von den Fugees. Einen Katzensprung weiter wird das allseits bekannte Dj Duo Bewusstlos zum zweiten Mal den klenien Floor im Umiversum rocken. Dabei wird die ganze Palette an ‚Assi’Schlager-Hits abgehandelt. Die Songs dürften vielen aus dem letzten Mallorca, Ballaton oder Ischgl Urlaub ein Begriff sein. Jedoch können kleinere Ausflüge, weg von Dj Ötzi, Micky Krause und Andrea Berg, in andere Musikrichtungen durchaus möglich sein.

Passend zu Halloween ist unser Motto:

->> Bad Taste vs. Halloween <<-

Specials:

-> N64 Mario Kart zocken

-> Longdrink Gießkannen

Mainfloor 90er

2nd. Floor Assischlager

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Einlass 22 Uhr. Ab 18 Jahre mit Personalausweis. Keine Muttizettel!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++