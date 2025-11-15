Tauche ein in die glitzernde Welt der 90er Jahre und erlebe die ultimative Party-Nacht bei der 90s MEGA DANCE PARTY im legendären LKA Longhorn! Wir öffnen die Tore für eine unvergessliche Zeitreise in die Ära der Boybands, Girlpower, Dancefloor Hits und Neonfarben.

Unser DJ Thorsten sorgt mit den besten Dancefloor-Hits der 90er für eine bombastische Stimmung. Ob Spice Girls, Backstreet Boys, Snap!, Haddaway, La Bouche oder Dr. Alban – hier bleibt kein Hit ungespielt und kein Tanzbein still. Singe mit zu den größten Hymnen und tanze zu den besten Beats, die uns alle zurück in die Zeit der Tamagotchis und Discman bringen.

Erwarte eine Nacht voller guter Laune, cooler Moves und flashiger Outfits. Das LKA Longhorn verwandelt sich in eine Party-Oase mit bunt dekorierten Räumen und nostalgischen Lichtshows, die dich in die 90er zurückversetzt.

Sei dabei, wenn wir die heißeste 90er-Party feiern! Schnapp dir deine Freunde, zieh dein bestes 90er-Outfit an und komm ins LKA Longhorn – die Dancefloor-Hits der 90er warten auf dich!

Lass uns zusammen den Spirit der 90er wieder aufleben lassen. We will always love the 90s!