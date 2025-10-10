90s PARTY – Special Edition -Techno-Classics

Bereit für eine Zeitreise der besonderen Art?

DJ FEDOR lädt euch ein zur abgefahrensten 90er-Party des Jahres – und packt noch eine ordentliche Portion Techno-Classics obendrauf!

Erlebt eine Nacht vollgepackt mit den besten 90s-Hits, Eurodance-Perlen und legendären Rave-Brettern, die damals die Dancefloors zum Beben brachten – und es heute wieder tun!

Von Snap! bis Scooter, von Dr. Alban bis The Prodigy – DJ FEDOR bringt euch die Beats, die uns alle durch die wildesten Nächte der 90er getragen haben. Dazu die dicksten Technoclassics aus einer Ära, in der Feiern noch eine Bewegung war.

Neon, Plateauschuhe und Baggy Pants? Unbedingt erwünscht!

Special Effects, Lichtshow und eine Atmosphäre wie im Warehouse ’95 inklusive.

Tell your friends, dress like it’s ’95, and get ready to rave!