SWR3 präsentiert:

90s Party Gold am Freitag 31.01.2020

im PERKINS PARK Stuttgart

YEAH! Wir starten mit euch und der 90er Party ins neue Jahr, denn nach über 11 Jahren ist das Stuttgarter Original immer noch das monatliche Party-Highlight einer ganzen Generation und die Stimmung unübertreffbar!

Kommt zu unserer ★ GOLD Edition ★ und genießt das goldene 2019 in vollen Zügen. Unsere Gold-Girls empfangen euch vor 0 Uhr mit einem leckeren Likör43 mit Milch. Goldene Deko sorgt für den Flair. Goldene Tänzerinnen für die Stimmung. 🔥 🔥

DJ Choice spielt auf dem Mainfloor die besten 90er-Hits wie: “Rhythm is a Dancer”, “Bacardi Feeling”, “Ice Ice Baby”, “What is Love”, “Mr. Vain”, “It´s my Life” und und und..

Auf dem Second Floor bringt DJ Tomazz für euch die besten Hip-Hop, R’n’B und Mixed Music-Platten.

★ Welcome-Drink für die ersten 300 Gäste

★ Kultgetränk Wodka-Lemon nur je 4 € (die ganze Nacht!)

★ Gold Deko

★ Gold Girls

★ Lasst euch von der 90s Gold Atmosphäre verzaubern!

🎧 MAINFLOOR: DJ CHOICE

🎧 SECOND FLOOR: DJ TOMAZZ

#Partyoutfit: Goldene Akzente sind erwünscht.