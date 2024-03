Eine multimediale Auseinandersetzung über verlorene VerbindungenVon Angelika Waniek, Nashilongweshipwe Mushaandja, Frederike MoormannLive zwischen Windhoek und Stuttgart

Satelliten fliegen. Masten senden. Hörner rufen. Dieser Abend eröffnet einen transkulturellen Dialog zwischen Namibia und Deutschland – über Geschichten der Telekommunikation.Das All. Funkverbindungen. Anrufung.„Und wenn wir nicht darauf achten, diese Erzählungen zu erhalten, werden wir nicht wissen, was passiert ist. Wir werden keine Aufnahmen ihrer Stimme haben, die uns davon erzählen. Wie die Zeiten im kolonialen Namibia, im Namibia der Apartheid waren. Wenn sie sterben, gehen sie mit ihren Geschichten, mit ihren Erzählungen.“ (Tuli Mekondjo)

Satelliten fliegen. Masten senden. Hörner rufen. Dieser Abend eröffnet einen transkulturellen Dialog zwischen Namibia und Deutschland – über Geschichten der Telekommunikation. Musik, Erzählungen auf der Bühne und ein Audiowalk im Stadtraum ziehen Verbindungen − von Techniken der Kommunikation mit den Ahnen über die Beteiligung deutscher Großunternehmen am Genozid in Namibia 1904 bis 1908 bis zur gegenwärtigen Satellitentechnologie.

Die Doppelpremiere SPACE HAS BECOME A CROWDED PLACE findet zeitgleich in Namibia und Deutschland statt. Internet und Radiotechnologie schaffen eine Verbindung zwischen beiden Aufführungsorten. Setzen wir uns in Bewegung. Von Windhoek (Namibia) nach Stuttgart (Deutschland) und zurück.

Alle Vorstellungen finden auch als Relaxed Performance statt.Die Produktion beinhaltet unter anderem Hör- und Bewegungsparts im öffentlichen Raum. Wenn du diesen Teil lieber über ein gemeinsames Hören im Sitzen im Theater erfahren möchtest, dann melde dich bis bitte bis 24h vor deinem Theaterbesuch bei: k0ntakt@theaterrampe.de an.