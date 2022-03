„94 strings for Ukraine“ (eine Harfe hat 47 Saiten) heißt das Harfen-Doppelkonzert mit der bayerischen Harfenistin Silke Aichhorn und der ukrainischen Harfenistin Veronika Lemishenko. Im April sollte in Kharkiv in der Ukraine der internationale Harfenwettbewerb „Glowing Harp“, den Veronika Lemishenko leitet und organisiert veranstaltet werden. In einem gemeinsamen EU-Kultur-Förderprojekt kam es zum Austausch zwischen dem Violinwettbewerb Kloster Schöntal und dem Harfenwettbewerb in der Ukraine. Veronika Lemishenko ist zunächst in die Türkei geflohen und versucht von dort aus mit Benefizkonzerten das Leid in ihrem Land zu lindern. Mittlerweile ist sie in der EU damit auf unterschiedlichen Bühnen aktiv. Außerdem mobilisiert sie alle Künstlerinnen und Künstler, die Sprache der Musik zu nutzen, um den Frieden in Europa wieder herzustellen. Mit ihrer Stiftung „Veronika Lemishenko Charity Foundation“ sammelt sie Spendengelder für unterschiedliche Hilfestellungen. Die Kulturstiftung Hohenlohe hat sich kurzerhand zusammen mit der Sparkasse Hohenlohekreis dazu entschlossen, dieses Vorhaben der sympathischen Künstlerin zu unterstützen und auch somit ein Zeichen gegen diesen Krieg mitten in Europa zu setzen. Der komplette Kartenerlös des Konzerts sowie weitere Spenden kommen Veronika Lemishenkos Charity Foundation zugute, die damit unterscheidliche ukrainische Hilfsdienste unterstützt.