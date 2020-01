197. Öhringer Pferdemarkt - Krämermarkt

× Erweitern Öhringer Pferdemarkt

Am 16. und 17. Februar ist es wieder soweit: zum 197. Mal wird der »höchste Öhringer Feiertag« begangen, der Öhringer Pferdemarkt. Schon das ganze Jahr freuen sich Groß und Klein auf die Pferde, den Krämermarkt, viele Ausstellungen und den Rummel.

Den Auftakt bildet auch in diesem Jahr der verkaufsoffene Pferdemarkts Sonntag. Ab 13 Uhr laden die Öhringer Geschäfte zum gemütlichen Sonntagsbummel ein. Außerdem kann bereits an einigen Krämermarktständen rund um den Öhringer Bahnhof das ein oder andere erworben werden. Neben dem Gelände rund um den Bahnhof, sind auch wieder zahlreiche Landmaschinenaussteller vertreten. Auch in der Möhriger Straße wird informiert, geplaudert und nicht nur die kleinen Besucher geraten hier ins Staunen. Die Tier-Liebhaber zieht es wieder in den Zeilbaumweg. Im dortigen Züchterheim können bei der Kleintierausstellung allerlei gefiederte und pelzige Kleintiere bestaunt werden. Für Jahrmarkt-Atmosphäre sorgt der bunte Vergnügungspark an der Alten Turnhalle mit seinen Fahrgeschäften und Attraktionen. Von 14.30 Uhr bis 17 Uhr wird das Ponyreiten auf der Herrenwiese angeboten.

Vom Minishetlandpony bis zum Schwarzwälder Kaltblut

Der Pferdemarkts-Montag steht dann traditionell ganz im Zeichen der Pferde. 125 Stuten und neun Pferde-Familien wurden in diesem Jahr zur Prämierung angemeldet. Vom Minishetlandpony bis zum Schwarzwälder Kaltblut sind wieder die unterschiedlichsten Pferderassen vertreten. Ab 8 Uhr sammeln sich stolze Züchter und herausgeputzte Pferde auf dem Gelände, bevor Oberbürgermeister Thilo Michler die Pferdeprämierung um 9 Uhr offiziell eröffnet.

Den Besitzern werden von der fachkundigen Jury wieder wertvolle Tipps und Manöverkritik an die Hand gegeben und durch parallele Lautsprecherkommentierung werden auch die Zuschauer durch den Ablauf der Begutachtung geführt.

Seit jeher gehört auch der Jugendwettbewerb als fester Bestandteil zur Pferdeprämierung. Hier können junge Nachwuchszüchter im Alter zwischen acht und 18 Jahren ihre Pferde der Jury präsentieren. Dabei wird vor allem auf den fachkundigen Umgang und das korrekte Präsentieren der Vierbeiner geachtet.

Großer Krämermarkt mit 254 Markthändlern

Bei der anschließenden Preisverleihung ab 14 Uhr in der nahen Festhalle KULTURa werden wieder viele Preise verliehen, sowie drei Ringsieger und ein Landesehrenpreis gekürt.

Direkt nebenan darf auch am Montag wieder das Ponyreiten für die Kinder nicht fehlen. Auf der Herrenwiese können die kleinen pferdebegeisterten Besucher von 10 Uhr bis 15 Uhr ihre Runden auf den Rücken der Ponys drehen. In der Öhringer Innenstadt lädt wieder der alljährliche große Krämermarkt zum Bummeln ein. 254 Markthändler, die eine Zusage für die begehrten Standplätze auf dem großen Krämermarkt erhalten haben, sorgen für ein breites Angebot an Waren und kulinarischen Köstlichkeiten.