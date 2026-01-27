98. Gnadentalter Mühlenkonzert „Cantabile e drammatico”

„Cantabile e drammatico” – Alexander Sonderegger – Klavier

Klavierwerke von Haydn, Schumann, Schnittke, Chopin und Szymanowski

Der Pianist Alexander Sonderegger ist regelmäßig auf bedeutenden internationalen Bühnen zu erleben – mit Auftritten im Musikverein Wien, Mozarteum Salzburg, Konzerthaus Berlin, Gasteig München, in der Lentua Hall im finnischen Kuhmo sowie in der legendären Carnegie Hall in New York. In der Stuttgarter Liederhalle war er mit Klavierkonzerten von Tschaikowsky, Grieg, Beethoven und Brahms zu hören. Als Solist konzertierte er unter anderem mit renommierten Orchestern wie den Stuttgarter Philharmonikern, dem Morocco Philharmonic Orchestra und dem Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia.

Alexander Sonderegger wurde mit dem 1. Preis beim Internationalen „Île-de-France-Klavierwettbewerb“ in Maisons-Laffitte sowie mit dem IKIF Artist Recognition Scholarship Award beim „International Keyboard Institute & Festival“ in New York ausgezeichnet. Zudem gewann er den 1. Preis beim XVI. Internationalen Klavierwettbewerb in Rom und darüber hinaus den 1. Preis und „The Czech Radio Prize“ beim Internationalen Carl-Czerny-Wettbewerb in Prag.

2024 erschien seine Solo-CD Five Sides of Fantasy beim Label RCD mit Werken von Bach, Busoni, Chopin, Skrjabin und Balakirew.