99 Luftballons steigen in Stuttgart

Nena zählt zu den erfolgreichsten Künstlern der deutschen Musikgeschichte. Ihr Hit »99 Luftballons« machte sie auf einen Schlag nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt berühmt. Mit über 25 Millionen verkauften Tonträgern weltweit zählt das internationale Pop-Phänomen zu den erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten. Auch nach über 40 Jahren auf der Bühne bleibt sie eine der relevantesten und authentischsten Sängerinnen der Zeit, ein großes Stück Popkultur made in Germany. Besonders Live-Konzerte sind für sie eine echte Herzensangelegenheit und ein wichtiger Teil ihres Lebens. Die Rückkehr auf die Bühne eines Autokonzertes ist dabei selbst für Nena Neuland. » Die absurden Umstände sind mir egal. Hauptsache wir sehen uns ganz bald wieder!«, erklärt die Künstlerin und zeigt damit, dass sie für ein Lebensgefühl steht, das irgendwie und irgendwo wohl in jedem Herzen zu Hause ist.

Nena, Samstag, 11. Juli, 20.30 Uhr, Flughafen Stuttgart,

www.livesommer2020.de