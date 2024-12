A Night In Japan (presented by HMDK Stuttgart)

Erlebt eine unvergessliche Reise durch die japanische Popmusik mit "A Night In Japan"!

Sängerin Vivi präsentiert ihre liebsten J-Pop Songs, die sie in ihrer Jugend und während ihres Jahres in Japan entdeckte. Von nostalgischem City-Pop bis zu den modernen Klängen von Ado – eine Palette an Sounds, die ihr an diesem Abend zum ersten Mal hören und nie mehr vergessen werdet.

Jeder Song trägt persönliche Erinnerungen und Geschichten, die Vivi mit ihrer kraftvollen Stimme zum Leben erweckt. Auch auf eigene Kompositionen dürft ihr euch freuen!