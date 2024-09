Zur Feier ihres 20-jährigen Jubiläums beehren AHAB im Rahmen ihrer 2024er Konzertreihe natürlich auch den Club Cann in Stuttgart. Passend zu Halloween könnt ihr in den musikgewordenen Horror der Tiefsee abtauchen und in den schwermütigen AHAB-Songs ersaufen. Als Support sind dieses Mal die epischen Doomer von ENDONOMOS aus Österreich und die neue Band der AHAB-Mitglieder Cornelius und Stephan, namens NARBENVATER, mit von der Partie. Letztere liefern technisch-dissonanten und ebenso finsteren Death Metal.