Mit der „Trost & Scherben“ Tour 2025 schließt sich ein weiteres Kapitel: AYMZ geht ein letztes Mal mit der bisherigen Livebesetzung auf die Bühne und zerbricht Pop Punk Klischees und heteronormative Konstrukte an breiten Gitarrenwänden zu Scherben. Seit Anfang 2022 enthüllt das Talent aus Salzburg die eigene Kunstfigur und lässt musikalisch in das tiefste Innere blicken – die bislang entstandene Musik des Projekts gibt es in voller Länge im Januar und Februar 2025 auf die Ohren. Ob auf Festivals á la LIDO Sounds oder dem Reeperbahnfestival, auf ausverkauften Shows mit YAENNIVER, CSD Paraden im gesamten deutschsprachigen Raum, beim Klimastreik oder in kleinen Clubs: AYMZ Shows liefern herzzerreißende Emotion und spenden zugleich Trost & Hoffnung für Publikum und Künstler*in.