Aalener Klimadialoge – Energieverbrauch im Altbau, der Energiesparkommissar deckt auf!

Energiesparen ist das Thema der Stunde, der Informations- und Beratungsbedarf ist riesig und Carsten Herberts Mission. Der Bauingenieur ist seit über 20 Jahren auf das Thema Energieeffizienz in Gebäuden spezialisiert.

Nach diesem Abend werden Sie verstehen, was ein hoher und was ein niedriger Verbrauch ist und wie das eigene Haus oder die Wohnung entsprechend einzuordnen ist. Er zeigt, wie und wo die Wärme in Gebäuden verloren geht und welche Möglichkeiten man hat, Wärmeverluste zu reduzieren. Dabei räumt er auch mit einigen Energiesparmythen auf.