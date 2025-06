Altstadtrundgang

Aalens Gassen

Eine Stunde lang nimmt der Stadtführer die Gäste mit durch die Altstadtgassen Aalens. Am Spionrathaus, an der Stadtmauer, in der Stadtkirche und vor dem Schubarthaus geht es um die Geschichte des reichsstädtischen Aalens.

Dauer: 60 Minuten