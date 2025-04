Stadtrundgang mit Aussicht

Aalens Gassen, Aalens Dächer

2000 Jahre Aalener Stadtgeschichte in 90 Minuten! Eine Stunde lang nimmt der Stadtführer die Gäste mit durch die Altstadtgassen Aalens. Anschließend geht es über die Dächer der Stadt auf die Rathausterrasse. Das traumhafte Panorama der Aalener Bucht lädt ein, in 30 Minuten auch etwas über die moderne Flächenstadt der letzten 100 Jahre zu erfahren. Aalen hört eben nicht am Gmünder Torplatz auf.

Dauer: 90 Minuten