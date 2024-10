Aaron Parks ist einer der spannendsten Repräsentanten der jungen amerikanischen Jazzszene. Seit 2018 hat er ein neues Quartett: Aaron Parks Little Big. Für sein Bandprojekt holt sich der gefeierte Pianist, Keyboarder und Komponist zur Verstärkung E-Gitarre, E-Bass und Schlagzeug an die Seite. Und das Ergebnis auf den beiden bisherigen Alben sind komplex verwobene Klangwelten, herrlich melodische Kompositionen und Improvisationen, flankiert vom geschickten Einsatz von Indie-Rock, Electronica und Hip-Hop-Elementen.

Die Gruppe um Parks mit dem Gitarristen Greg Tuohey, dem Bassisten David Ginyard Jr. und dem Schlagzeuger Jongkuk Kim hat nun ihr drittes Album und ihr erstes bei Blue Note Records veröffentlicht. Mehr noch als bei den vorherigen Alben stehen hier eine kollektive Bandidentität und die Kommunikation im Moment im Vordergrund. Zu hören sind natürlich Kompositionen von Parks, aber auch von Tuohey und Ginyard.

Erarbeitet haben die vier Musiker ihr Material bei einer intensiven Probenwoche und Auftritten im ShapeShifter Lab in Brooklyn. Erst dann ging es für die Aufnahmen in das legendäre Dreamland Recording Studio ging.

Die Band scheint jetzt an einem Punkt angelangt, an dem sie sich wirklich jenseits von Genres fühlt und nahtlos Einflüsse aus nicht-jazzigen Quellen mit Anleihen aus der Pop- und Rockästhetik auf eine integrierte und destillierte Weise einbezieht. Das ist riskanter und lebendiger als je zuvor, und deshalb ist es in gewisser Weise mehr Jazz als bisher.

Greg Tuohey — Gitarre

Aaron Parks — Klavier und Keyboard

David Ginyard, Jr. — Bass

Jongkuk Kim — Schlagzeug