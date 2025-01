Abenteuer Afrika

5 Jahre unterwegs!

Live-Foto- und Filmshow von und mit Oli Beccarelli und Corinne Anliker

Dieser Live-Vortrag ist die fesselnde Geschichte einer Abenteuerreise quer durch den afrikanischen Kontinent. Die beiden Schweizer:innen Corinne Anliker und Oli Beccarelli brechen mit ihrem Seitenwagen-Motorrad auf, um nach Afrika zu fahren – ohne zu ahnen, dass sie erst fünf Jahre später zurückkehren werden.

Als das Covid-Virus das Reisen unmöglich macht, leben sie als Nashorn- und Wildnis-Aufpasser:innen fast ein Jahr in einer tausende Hektar großen Quarantänezone. Im Kongo versuchen sie, einer alten Legende folgend, den letzten Dinosaurier am isoliertesten See der Welt zu finden. Zusammen mit einheimischen Marktfahrern schippern sie hunderte Kilometer den mächtigen Kongo hoch zum Ausgangsort ihrer ungeheuerlichen Expedition. Immer dabei ist „Habash“, ihr Seitenwagen-Motorrad. Die Suche nach dem Dinosaurier wird dann unter unvorstellbaren Umständen zur Dschungel-Tortur.

Der authentische Vortrag, gespickt mit humorvollen Anekdoten und lebendigen Bildern, schafft einen inspirierenden Abend voller prickelnder Spannung – von der ersten bis zur letzten Sekunde!