CLUB FESTIVAL & CONVENTION

About Pop 2025 - Jetzt Tickets sichern!

Alle Infos & Update gibt's unter https://www.aboutpop.de/

About Pop ist die einzige Veranstaltung für aktuelle Themen rund um Pop-Kultur und Pop-Musik in Stuttgart mit Strahlkraft auf die gesamte Region und Baden-Württemberg. Sie findet auf dem Wizemann Areal und in verschiedenen weiteren Locations in Stuttgart und der Region statt – 2025 zum siebten Mal!

Freut euch am 16. und 17. Mai auf spannende Live-Acts von nah und fern, taucht mit uns tief ein in Popkultur, zeitgeistige Themen und Diskussionen. Kommt vorbei, entdeckt das Jetzt, das Neue und das Nächste!

################

Bisher bestätigtes Programm (laufend aktualisiert): https://www.aboutpop.de/programm/

Timetable online: https://www.aboutpop.de/timetable/

(Bitte beachtet, dass spontane Änderungen von Zeit und Ort jederzeit möglich sind.)

################

About Pop – Festival & Convention ist ein Projekt des Pop-Büros Region Stuttgart und wird veranstaltet von der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart / Stuttgarter Jugendhaus Gesellschaft mit Unterstützung der Landeshauptstadt Stuttgart (Kulturamt).