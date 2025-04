About Popfestival

Albert Jung zu Gast im Institut français.

Am Tag des Showcase- und Clubfestivals, lädt das Institut français gemeinsam mit der Strasbourg Music Week zu einem Brunch mit Talk zum grenzüber-greifenden Thema Musikförderung ein. Mit kleinen Livekonzerten des Straßburger Musikers Albert Jung. In Zusammenarbeit mit dem Pop Büro Stuttgart.

Albert Jung ist ein französischer Künstler, der seine ersten Schritte in der Musikindustrie unter dem Namen Banditminuit begann, bekannt für seinen Track „L’amour n’est plus à la mode“. Im Jahr 2022, nach einer Trennung – romantisch, freundschaftlich, beruflich und familiär – schrieb er sein erstes Album „Les grandes vagues“ und beschloss, „Banditminuit“ zugunsten seines richtigen Namens „Albert Jung“ aufzugeben. Nach dieser Wiedergeburt begann er mit dem Schreiben von „The Folks Dog’s Tape“, eine Zusammenstellung mehrerer Lieder, die seinen Hund ‚Kim‘ sowie seine romantische und familiäre Trennung zum Thema haben. Das Projekt wurde in einer Kirche in Straßburg, wo er herkommt, aufgenommen. Hier hat Albert sein neues Leben begonnen.